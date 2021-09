De longues heures passées devant les écrans de l'ordinateur ou du smartphone finissent par fatiguer les yeux. Si vous avez les paupières rouges et les yeux qui piquent à la fin de la journée, voici deux recettes maison à tester dès ce soir.

DES COMPRESSES DE CAMOMILLE

Préparez une tisane de camomille, et laissez-la refroidir.

Trempez-y deux morceaux de coton, pressez-les un peu pour les essorer, et posez sur les yeux. Laissez agir pendant une dizaine de minutes. À défaut d'infusion "maison", vous pouvez bien sûr utiliser des sachets tout prêts. A noter : la camomille est également très utile pour lutter contre les céphalées de tension. Quand un mal de tête pointe le bout de son nez, massez-vous les tempes avec des boutons de fleurs de camomille ou avec une compresse imbibée d'huile essentielle de camomille.

UN CATAPLASME DE MAUVES

Le cataplasme de mauves permet de soulager une conjonctivite occasionnelle et d'apaiser les yeux rougis.

Versez un bol d'eau sur une cuillère à soupe de mauves, faites bouillir pendant une minute et laissez infuser pendant 10 minutes. Jetez l'eau et appliquez les fleurs humides et tièdes directement sur les yeux.

Allongez-vous si possible dans l'obscurité et gardez ce cataplasme de fleurs sur les yeux pendant une vingtaine de minutes.

A noter : ce cataplasme permet également de soulager les yeux irrités par une nuit blanche.