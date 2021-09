1/9 - Les jaunes d'œufs

La vitamine A, présente dans les jaunes d'œufs (mais aussi dans le beurre et le lait entier) aide la rétine à bien fonctionner et permet de bien voir, de jour comme de nuit, en permettant à l'œil de s'adapter à l'obscurité. Foies de volaille, de veau ou de morue en sont aussi très bien dotés, mais on en mange moins souvent ou moins volontiers.

2/9 - Les avocats

Dans les huiles, les oléagineux, l'avocat... il y a ? De la vitamine E. Cet antioxydant réduit aussi les risques de cataracte et de DMLA. Voici 9 façons de préparer les avocats.

3/9 - Les carottes

Dans les carottes, les abricots, les épinards, le persil... On trouve du bêtacarotène. Ce pigment orangé est un précurseur de la vitamine A, c'est-à-dire qu'il est transformé en vitamine A par le foie. Or la vitamine A est l'alliée des yeux. Voir nos délicieuses recettes avec des carottes.

4/9 - Les agrumes

Dans les agrumes, les poivrons, les choux de Bruxelles... On trouve bien sûr de la vitamine C. En prévenant l'oxydation de la cornée et du cristallin, elle les protège, et aiderait ainsi à prévenir la cataracte et la DMLA. Découvrir nos recettes aux agrumes.

5/9 - La patate douce

Son bêtacarotène est un précurseur de la vitamine A (aussi dans les carottes, les abricots secs, le chou vert...). On en fait des potages, des purées, des mijotés de légumes... assaisonnés d'un peu de poivre et de matière grasse pour amé­liorer son assimilation.

6/9 - Les épinards

On trouve dans les épinards, les poivrons, le potiron... des antioxydants nommés lutéine et zéaxanthine. Ces pigments sont essentiels à la macula (au centre de la rétine), qui permet de distinguer détails et couleurs. Ils forment aussi un bouclier anti-radicaux libres. Voir nos idées de recettes faciles avec des épinards.

7/9 - Le saumon

Aucun rapport entre un pavé de saumon grillé et une balade au soleil, si ce n'est la vitamine D. Le premier en contient, le second assure sa synthèse au niveau de la peau. Elle joue un rôle essentiel dans la prévention de la myopie. Découvrez nos recettes légères avec du saumon.

8/9 - Les fruits de mer

Grâce aux huîtres et aux crustacés, on fait le plein en zinc. Cet oligoélément transporte la vitamine A du foie à la rétine.

9/9 - La sardine

Dans les poissons gras (saumon, sardine, maquereau...), les huiles de colza, de lin... on trouve des oméga-3. Ils préviennent la DMLA et luttent contre la sécheresse oculaire. Voir nos 8 recettes faciles avec des sardines.