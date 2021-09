Le gardien de but du MC Oran, Oussama Litim, s’est engagé au profit de la formation saoudienne d’Al Aïn, pensionnaire du deuxième division de football, ont indiqué jeudi ses agents représentés par une boite spécialisée dans le transfert des joueurs surnommée "Tayeb Player company".

Litim, convoqué au premier stage de la sélection algérienne des joueurs locaux en juin dernier, a quitté le MCO alors que son contrat court pour une autre saison.

Il a réussi à s'adjuger sa lettre de libération après avoir saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour n’avoir pas été régularisé par son club de Ligue 1.

Le portier de 31 ans a porté les couleurs de quatre équipes durant sa carrière en Algérie, à savoir, le MSP Batna, l’USM Blida, le DRB Tadjenanet et le MC Oran.

Le désormais ex-capitaine des "Hamraoua" est le quatrième joueur du club oranais à avoir quitté le navire au cours de cette intersaison après Motrani et Boutiche, qui ont rejoint l’ES Sétif, ainsi que Hamidi, signataire au MC Alger.

Les quatre éléments ont tous bénéficié de leurs bons de sortie de la CNRL, rappelle-t-on.