Le Conseil d’administration (CA) de la société sportive par actions du MC Oran, réuni jeudi soir, a approuvé la demande "d’affectation par l’Etat d’une entreprise nationale pour intégrer le capital social du club", a-t-on appris de la direction de cette formation de Ligue 1 de football.

Il s’agit là de la principale revendication que la famille du MCO ne cesse de réclamer, la qualifiant de la "seule option pour dépasser la crise financière récurrente du club et lui offrir des perspectives meilleures", souligne-t-on.

La réunion du CA, présidée par le président Tayeb Mahiaoui et à laquelle ont pris part cinq membres sur sept, a convenu aussi de désigner un nouvel entraîneur pour l’équipe seniors qui a vu la saison passée le défilé de pas moins de quatre techniciens à la barre technique, a-t-on encore poursuivi.

Dans le domaine technique toujours, il a été décidé la "mise en place d’une commission de recrutement", tout en insistant pour déployer les efforts nécessaires afin de préserver, au sein de l’effectif, les joueurs qui viennent d’être libérés par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).

Pas moins de 14 joueurs ont saisi la CNRL pour n’avoir pas perçu plusieurs salaires.

Huit d’entre eux ont déjà bénéficié de leurs bons de sortie, dont quatre ont signé au profit d’autres formations.

Il s'agit du gardien de but Litim, qui a rejoint le club saoudien d’Al-Aïn, de Motrani et Boutiche (ES Sétif), ainsi que Hamidi (MC Alger).

Par ailleurs, le conseil d’administration a approuvé la tenue de l’assemblée générale des actionnaires "dans un délai ne dépassant pas le 30 septembre", a-t-on souligné.