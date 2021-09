La 10e journée des 16es Jeux paralympiques de Tokyo-2020 a été historique pour le para-athlétisme algérien qui a réussi à remporter trois médailles d'or, grâce Safia Djelal (F57), Athmani Skander-Djamil (T13) et Asmahane Boudjadar (F33), qui ont permis à l'Algérie de se hisser à la 24e place au classement provisoire des médailles, avec 4 or, 2 argent et 4 bronze.

Le bal a été ouvert dans la matinée par la lanceuse du poids (F57), Safia Djelal, qui grâce à son second essai mesuré à 11.29m, a pulvérisé le record du monde de la classe, détenu depuis mars 2018, par la Mexicaine Ortiz Hernandez Marie (11.16m).

Djelal, âgée de 38 ans, a eu même le mérite de réussir ses six essais dont trois lancés au delà des 11.11mètres, chose qui lui faisait défaut à chaque fois lors des manifestations internationales.

Cette saison, Djelal tournait au tour de 10.10 mètres, un jet qu'il lui avait offert la médaille de bronze aux derniers Mondiaux de Dubaï en 2019.

Sa détermination à surpasser toutes les difficultés notamment les problèmes vécus par la Fédération algérienne handisport (FAH) et l'apparition de la pandémie du Covid-19, lui a permis de rester concentrer tout au long du concours à Tokyo et de décrocher l'or pour la seconde fois aux Jeux paralympiques, après le titre remporté en 2004 à Athènes au javelot (classes jumelées, F56-58).