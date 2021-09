Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité, jeudi, les champions d'Algérie Safia Djelal, Skander Djamil Athmani et Ismahan Boudjadar qui ont décroché des médailles d'or aux jeux paralympiques de Tokyo.

"Félicitations aux champions d'Algérie Safia Djelal, Skander Djamil Athmani et Ismahan Boudjadar qui ont remporté des médailles d'or et battu le record mondial. Vous êtes la fierté de l'Algérie et un exemple à vos pairs", a écrit le Président Tebboune sur son compte twitter