L'Algérienne Asmahane Boudjadar s'est adjugée la médaille d'or du lancer de poids (F33), jeudi au stade olympique de Tokyo, lors de la 10e journée des 16es Jeux paralympiques-2020, dont les compétitions se poursuivent jusqu'au 5 septembre.

Boudjadar a remporté le titre paralympique du poids (F33) avec 7.10 mètres. Ce jet réalisé à deux reprises, aux 1er et 4eme essai, sur les six réglementaires, constitue un nouveau record paralympique qu'elle détenait depuis la précédente édition à Rio au Brésil en 2016 et mesuré à l'époque à 5.72 mètres.

Avec ce sacre, Asmahane Boudjadar, âgée de 41 ans, ajouté une 4e médaille d'or au tableau de médailles de l'Algérie (4 or, 2 argent et 4 bronze), égalant en vermeil la récolte obtenue au Brésil.

La médaille d'argent du concours du poids (F33) est revenue à la Marocaine Kassioui Fouzia (6.72 mètres) devant l'Australienne Strong Marian médaillée de bronze avec 6.63 mètres.