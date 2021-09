Une opération de maintenance sur l'un des câbles assurant la bande passante internationale pour l’Algérie, est lancée du 1er au 10 septembre, annonce, vendredi dans un communiqué, Algérie Télécom (AT), rassurant ses usagers quant à "la continuité" des services internet durant cette période.

Les travaux de maintenance touchent le câble sous-marin SeaWeMe4, l’un des quatre câbles assurent la bande passante internationale, tandis que la connexion Internet sera assurée par les trois câbles sous-marins restants, précise la même source.

Tout en informant avoir "pris les dispositions nécessaires pour veiller à la continuité de ses services", Algérie Télécom souligne que cette opération est inscrite par le consortium d’opérateurs qui exploite le câble, et dont il fait partie, et qu'il s’agit d’"un engagement mutuel des exploitants, qui vise à lui assurer la stabilité et la performance les plus durables".

" Sur un plan stratégique, Algérie Télécom continue d'engager d’importants investissements qui vont lui permettre d’augmenter substantiellement ses capacités en bande passante internationale et de les sécuriser. C’est grâce à cette approche que les deux augmentations de vitesse effectuées en 2021 ont été possibles", conclut l'entreprise publique.