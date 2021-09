Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a effectué mercredi une visite de travail et d'inspection au siège de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) en vue d'encourager la nouvelle équipe installée mardi suite à l'expiration du contrat de gestion avec le partenaire étranger.

Intervenant devant les responsables de la société, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les efforts et de coordonner avec tous les cadres de la société qui sont compétents et capables de relever le défi et réaliser un véritable départ en matière d'amélioration du service public d'eau et de l'assainissement à Alger et Tipasa", indique un communiqué du ministère.

Le ministre a donné des instructions pour la poursuite du travail et l'exploitation de toute les opportunités disponibles en vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable des citoyens au vu des circonstances actuelles notamment le stress hydrique et la réduction des quantités d'eaux superficielles stockées au niveau des barrages.

M.Hasni a également donné ses instructions pour la mobilisation de tous les cadres sur le terrain afin de réaliser les objectifs tracés en poursuivant la réalisation des différents programmes en sus de l'application efficiente des programme de distribution d'eaux".