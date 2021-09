Le président de l'Assemblée nationale populaire (APN), Brahim Boughali, a salué jeudi la cohésion et l'unité du peuple algérien et son élan de solidarité lors des feux de forêts qui ont touché, en août dernier, plusieurs wilayas du pays.

S'exprimant à l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée, M. Boughali a indiqué que malgré les pertes humaines et matérielles déplorées, ces sinistres ont été l'occasion pour tout un chacun de constater le degré de cohésion et d'unité du peuple algérien, qui par un élan de solidarité inégalé, a montré des images d'entraide et de cohésion illustrant son indéniable attachement à sa patrie, unie et unifiée".

Soulignant que "le peuple algérien, conscient de ses valeurs et constantes, est fort d'une immunité qui lui permet chaque fois de déjouer les plans hostiles visant sa sécurité", le président de l'APN a estimé que les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions du pays "ont démontré le degré de haine de certaines parties".

Par ailleurs, M. Boughali a loué la solidarité de la communauté nationale à l'étranger à l'égard de leurs concitoyens durant la pandémie de Coronavirus et les feux de forêts, prouvant ainsi leur attachement à leur patrie et battant en brèche ainsi tous les doutes quant à leur patriotisme.

Il a saisi l'occasion pour rendre hommage aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), des services des forêts et de la protection civile qui ont réagis avec héroïsme aux côtés des enfants du peuple face aux feux, par lesquels les ennemis ont voulu détruire le pays.

Le président de l'APN a valorisé également la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune d'installer la Commission nationale d'indemnisation des sinistrés de feux de forêts, assurant qu'il était convaincu que l'opération "sera parachevée incessamment".