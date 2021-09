Le Parlement arabe a salué jeudi les conclusions de la réunion des pays voisins de la Libye, abritée par l'Algérie les 30 et 31 août, avec la participation des ministres des Affaires étrangères de ces pays , et des représentants d'organisations internationales et régionales.

Le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi, a souligné, dans un communiqué, l'importance de la teneur du communiqué final ayant sanctionné la réunion en mettant l'accent sur le rôle primordial du mécanisme des pays voisins dans le soutien au processus libyen sous l'égide de l'ONU et le rejet catégorique de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes de la Libye.

Il a également salué "l'appel des pays voisins à l'impérative éviction de tous les combattants étrangers du territoire libyen outre le renforcement de la confiance afin de créer un climat propice pour la tenue des prochaines élections à la date prévue, en sus de la nécessité d'activer l'accord quadripartite entre la Libye et les pays voisins pour sécuriser les frontières communes".

M. Al-Assoumi a souligné que "la sécurité et la stabilité de la Libye sont étroitement liées à sécurité et la stabilité de la région", exprimant le plein soutien du Parlement arabe à tous les efforts arabes, régionaux et internationaux visant à renforcer la sécurité et la stabilité en Libye.

Par ailleurs, le Parlement arabe a appelé toutes les parties au processus politique en Libye à "défendre l'intérêt suprême du peuple libyen et à parvenir à un consensus national sur toutes les questions menant à une solution définitive et durable à la crise libyenne".

Les ministres des Affaires étrangères d'Algérie, de Libye, de Tunisie, d'Egypte, du Soudan, du Niger, du Tchad et de la République du Congo ont participé à cette réunion, aux côtés du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, du Commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, et de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis.

Les participants à cette réunion ont mis l'accent sur l'impérative éviction des mercenaires et forces étrangères du pays afin de sécuriser les élections générale prévues le 24 décembre prochain avec l'association des pays du voisinage en tête desquels l'Algérie à cette opération qui sera effectuée en coordination avec le comité militaire libyen 5+5.

Ils ont également insisté sur le rôle des pays voisins dans le renforcement des efforts d'instauration de la sécurité et de la stabilité en Libye, au service des peuples de la région d'autant que ces Etats sont les plus touchés par les répercussions de la crise libyenne.