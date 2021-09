Le Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoudi Beyoun a salué mercredi le soutien ferme de l'Algérie, du Nigeria et de l'Afrique du Sud à la cause sahraouie.

Le Premier ministre sahraoui qui a reçu une délégation de chercheurs de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria (NIPSS) au siège de la Présidence sahraouie dans le camp des réfugiés sahraouis "Chahid El-Hafedh", a souligné que "l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont l'épine dorsale de l'Union africaine et représentent un soutien fort à la cause sahraouie".

Lors de cette rencontre à laquelle a également assisté l'ambassadeur du Nigéria en Algérie et en République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Mabadoul, M. Bouchraya a souligné que "le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui depuis près d'un demi-siècle est resté inaltéré en dépit des circonstances politiques, économiques et sécuritaires difficiles qu'elle a traversées".

Dans le même sillage, il a indiqué que cette visite "consacre la solidarité et le soutien constants des deux pays, l'Algérie et le Nigeria, à travers les deux importantes délégations des Instituts nationaux des études politiques et stratégiques des deux pays frères".

Le Premier ministre sahraoui a salué le niveau des relations de coopération unissant le Nigeria et la RASD, ajoutant que ces relations ont gagné le soutien de la société civile nigériane.

Et de poursuivre que cette visite constitue une occasion pour discuter des différentes questions d'intérêt commun.

Pour sa part, la cheffe de la délégation nigériane, Funmi Para-Mallam a souligné que "la présence de cette importante délégation au niveau des camps des réfugiés sahraouis, accompagnée de la délégation algérienne de l'Institut national des études de stratégies globales (INESG), témoigne d'une solidarité profonde et inconditionnelle avec le peuple sahraoui".

"Nous espérons que le peuple sahraoui triomphera dans sa lutte et qu'une solution au conflit du Sahara occidental sera bientôt trouvée, dans le cadre du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", a-t-il soutenu.

De son côté, le directeur général de l'Institut national des études de stratégies globales (INESG), Abdelaziz Medjahed a salué "la résistance du peuple sahraoui et son attachement à son droit à l'autodétermination et l'indépendance en dépit de toutes les conditions et les difficultés dont il souffre notamment les violations des droits de l'Homme par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés".