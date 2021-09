L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) a validé, mercredi, 166 dossiers de remboursement de dettes des entreprises en difficulté, dans le cadre du soutien et du développement de l'entrepreneuriat et de la prise en charge des micro-entreprises en difficulté, à travers le remboursement de leurs dettes par le Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des jeunes prometteurs.

"Il a été procédé, lors de la 19e séance de travail, à l'examen de 500 dossiers (sur un total de 9599 entreprises) présentés par les représentants des banques de Chlef, Alger, Oran, Illizi et Ain Témouchent, donnant lieu à la validation de 166 dossiers pour le remboursement de plus de 26 milliards de centimes, et ce dans le cadre du soutien et du développement de l'entrepreneuriat et de la prise en charge des micro-entreprises en difficulté à l'effet de rembourser leurs dettes et relancer leurs activités au cas par cas", précise-t-on dans le communiqué de l'ANADE.

Un total de 331 dossiers ont été ajournés, les entreprises concernées étant toujours en activité, et ce pour les réexaminer et assurer à ces entreprises l'accompagnement nécessaire de l'ANADE, à travers le rééchelonnement de leurs dettes et l'octroi de plans de charge pour la relance de leurs activités à la faveur des conventions signées.