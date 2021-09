Le Projet de loi sur l'audiovisuel est à même de contribuer à la promotion de l'image et de la voix de l'Algérie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, a affirmé le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, relevant l'importance de trouver des mécanismes juridiques permettant à l'Etat de s'acquitter de toutes ses missions en matière de régulation et d'organisation du secteur.

Dans un entretien à l'APS, M. Belhimer a déclaré que le Projet de loi sur l'audiovisuel visant globalement à créer un climat régulé et incitatif pour les activités audiovisuelles publiques et privées, "est à même de contribuer à la promotion de l'image et de la voix de l'Algérie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur".

"La mise en œuvre de la loi requiert une actualisation régulière et son respect par les professionnels et les investisseurs en s'appuyant aux valeurs citoyennes et à l'auto responsabilité qui constituent des garanties majeures pour le développement du champs médiatique et pour en faire un instrument efficace en vue de consolider les constantes de la nation et contrer les attaques systématiques qu'elles subissaient, notamment via internet", a soutenu le ministre.