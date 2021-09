Le parti du Front de libération nationale (FLN) a estimé que les élections locales prévues le 27 novembre prochain constituaient une opportunité de parachever le processus de représentation démocratique au sein des institutions élues, en vertu des dispositions de la Constitution de 2020.

Dans un communiqué ayant sanctionné la réunion de son bureau politique réuni sous la présidence de son secrétaire général, Abou El Fadhl Baadji, le FLN a souligné que les prochaines élections locales se voulaient "un parachèvement du processus de représentation démocratique au sein des institutions élues, en vertu des dispositions de la Constitution amendée de 2020 qui consacre les garanties de transparence et de régularité des élections".

Il a estimé, en outre, que la convocation du corps électoral, en prévision du rendez-vous du 27 novembre 2021 "témoigne de l'attachement du président de la République à honorer ses engagements dans l'édification institutionnelle dans le pays".

Le parti a affirmé son "opérationnalité à participer à ces élections qui consacrent la volonté du citoyen à gérer ses af faires locales", exhortant tous les acteurs politiques à faire de ces élections "une occasion favorable au lancement d'une concurrence libre et loyale et au bannissement de toute atteinte à ses règles ou à son bon déroulement, en œuvrant à réunir les bonnes conditions susceptibles de permettre au peuple d'exercer sa souveraineté dans le cadre de la loi et dans un climat exempt de doutes et de polémique".

Le FLN a mis en exergue "l'importance du rôle des électeurs et des électrices dans la légitimation des Assemblées locales, à travers l'affluence massive aux bureaux de vote", affirmant son "engagement à contribuer sérieusement à l'humanisation de l'action politique et à l'écartement de l'argent sale, à travers la présentation des meilleurs cadres et compétences à ce rendez-vous électoral". Le parti a réaffirmé, en outre "son soutien absolu à la décision souveraine de l'Algérie de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc", la qualifiant de "décision judicieuse et responsable protégeant les intérêts de l'Algérie et de son peuple".

"L'escalade menée par le régime du Makhzen émane de sa politique hostile à l'Algérie, par laquelle il voudrait se venger de notre pays pour ses positions fermes et ses principes inaliénables", a relevé le parti, arguant que "l'escalade sert les aspirations et les hypothèses du lobby sioniste ancré dans les rouages du pouvoir à Rabat et soutenu par les cercles de décisions dans d'autres capitales".

Le FLN a salué, par ailleurs, "le rôle de la diplomatie algérienne qui a recouvert sa place de leader au double plan régional et international", se félicitant de la position de l'Algérie dans "le traitement du dossier libyen par des voies pacifiques de manière à garantir la souveraineté et l'unité de la Libye et la non ingérence étrangère dans ses affaires internes, outre le ferme soutien aux causes des peuples frères, palestinien et sahraoui".

A cette occasion, le parti a exprimé "sa fierté de l'Armée nationale populaire (ANP), fidèle au serment des Chouhada dans la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, mû en cela d'une ferme détermination de se faire avorter toute tentative de porter atteinte à l'Algérie forte par son peuple et son armée".

Le FLN a également salué "le professionnalisme de tous les corps de sécurité dans l'accomplissement de leurs missions".