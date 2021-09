Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a estimé mardi à Alger que le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilaya (APC/APW) le 27 novembre prochain permettra de "rétablir la confiance entre les citoyens et leurs représentants" et de "corriger les défaillances" relevées dans les assemblées locales au cours des dernières années.

Présidant la session ordinaire du Bureau national du Mouvement El-Islah, M. Ghouini s'est félicité de la convocation du corps électoral, par le président de la République, pour le renouvellement des APC/APW le 27 novembre prochain, précisant que le parachèvement de ce processus électoral "permettra de rétablir la confiance entre les citoyens et leurs représentants à divers niveaux et de corriger les défaillances relevées dans le rendement des assemblées locales au cours des dernières années", a indiqué un communiqué de la formation politique.

M. Ghouini a ajouté à ce propos que le processus ne s'arrêtera pas aux élections locales, précisant qu'il "y aura d'autres phases de grandes réformes concernant les insuffis ances dans les dossiers économique et social et qui requièrent le concours de tous les acteurs sociaux".

Il a affirmé que le mouvement est "entièrement prêt" à coopérer avec toutes les parties pour le parachèvement de tous les chantiers de l'Algérie nouvelle.

Le chef de file d'El-Islah a évoqué, lors de cette réunion, "le rôle efficace de toutes les institutions de l'Etat dans les épreuves, notamment pour faire face aux derniers feux de forêt et à la pandémie du Covid-19".

Il s'est félicité des derniers indicateurs qui ont "établi l'efficacité des mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le même responsable a en outre salué "la coopération institutionnelle importante après l'adoption et l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le renouvellement des représentants du peuple à la chambre basse du Parlement et la formation d'un nouveau gouvernement, soulignant que ces réalisations ont été accompagnées par "une amélioration progressive de la qualité des services publics dans les différents secteurs".

Le Bureau national a réitéré "l'engagement du mouvement El-Islah à faire prévaloir les intérêts suprêmes de la nation et l'unité nationale, à barrer la route aux ennemis de l'Algérie et à faire échouer tou tes les tentatives d'atteinte à l'Etat algérien et aux valeurs et constantes de la nation algérienne".

Lors de cette session, le Bureau national a débattu et adopté plusieurs points, notamment l'officialisation de la participation du Mouvement El-Islah aux prochaines élections locales, le programme d'activités du mouvement après la rentrée sociale et la préparation de la session ordinaire de son conseil consultatif national, a conclu le communiqué.