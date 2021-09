L'Italie et l'Algérie partagent "la même position" sur la crise libyenne notamment en ce qui concerne le départ des mercenaires et la non-ingérence étrangère dans les affaires internes, a déclaré l'ambassadeur d'Italie à Alger, Giovanni Pugliese, reçu mardi au siège du quotidien l'Expression.

Saluant le rôle "positif" de l'Algérie dans le règlement de la crise libyenne, l'ambassadeur d'Italie a déclaré que son pays "accorde une grande importance à ce qui sortira" de la réunion des pays voisins de la Libye qui a pris fin mardi à Alger après deux jours de travaux.

"Sur le dossier libyen, nous partageons avec l'Algérie les mêmes positions, notamment en ce qui concerne le départ des mercenaires et la non-ingérence étrangère dans les affaires internes ainsi que le règlement de la crise libyenne", a réaffirmé Giovanni Pugliese.

Pour rappel, les travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye ont débuté lundi passé, à Alger, avec pour objectif d'aider les Libyens à parachever le processus de réconciliation nationale à travers, notamment la tenue, dans les délais, des élections générales prévues le 24 décembre 2021.

Les ministres des Affaires étrangères de Libye, de Tunisie, d'Egypte, du Niger, du Tchad, du Soudan et de la République du Congo ont pris part à cette réunion, présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

M. Lamamra et son homologue libyenne Najla Al Manqoush ont souligné, lors d'une conférence de presse au terme de la réunion, la nécessité de l'implication des pays voisins de la Libye pour régler la crise que traverse ce pays.

Et le chef de la diplomatie algérienne a estimé aussi que "le retrait des mercenaires, des terroristes et des forces irrégulières est une question fondamentale qui conditionne le succès des élections" présidentielles et législatives prévues en décembre prochain.

Outre la crise libyenne, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, a par ailleurs évoqué la coopération bilatérale entre Alger et Rome en particulier sur le plan économique.

"Nous avons beaucoup d'espoirs dans les réformes économiques en cours en Algérie et surtout dans l'amélioration du climat des affaires ainsi que des réformes bancaires", a-t-il affirmé dans ce sens, souhaitant qu'"une place de choix soit réservée à l'Italie dans le cadre de ces réformes".

Séduit par le marché algér ien qui offre de nombreux avantages dont une main-d'oeuvre jeune et qualifiée, le coût faible de l'énergie, le diplomate italien a soutenu: "Nous voulons aller très loin avec l'Algérie".

A ce titre, l'ambassadeur d'Italie a annoncé un grand business forum à Alger qui sera exclusivement dédié aux micro entreprises.

Dans le sillage de ce nouvel élan des relations algéro-italiennes, d'autres événements sont attendus dans les tout prochains mois dont des visites à un très haut niveau, selon le journal.