Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné mardi, des instructions strictes concernant la facilitation des différentes procédures administratives liées à l'habitat rural et la nécessité d'accélérer la cadence de l'étude des dossiers des subventions au profit des bénéficiaires et les verser aux méritants, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Belaribi a donné ces instructions en présidant une réunion technique avec les cadres centraux au niveau du ministère, a expliqué le ministère dans une publication sur sa page officielle sur le site "Facebook".

Cette réunion était consacrée au programme d'habitat rural, qu'il soit individuel ou collectif à l'échelle national. Après avoir écouté une présentation détaillée du programme, M. Belaribi a donné des "instructions strictes" pour œuvrer à la coordination des efforts entre les différents services concernés afin de faciliter les différentes procédures administratives, avec la nécessité d'accélérer l'étude des dossiers des subventions au profit des bénéficiaires et de les verser à ceux qui le méritent afin d’achever ce programme dans les délais fixés.