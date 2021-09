1/5 - C'est grave de se lever toutes les nuits pour faire pipi ? La plupart des gens peuvent dormir de 6 à 8 heures sans avoir besoin de se lever pour uriner. Mais ce n’est pas bien grave si vous vous levez une fois durant la nuit : la caféine, l’alcool ou tout simplement une tisane peu de temps avant de vous coucher peuvent provoquer une envie nocturne. En revanche, si vous vous levez plusieurs fois, il peut être important de consulter votre médecin. Ces envies fréquentes d’uriner peuvent être le symptôme d’un petit souci du côté des reins, de la prostate, un signe de diabète ou d'hypertension. Cela vaut le coup de vérifier.

2/5 - Pourquoi quand je mange des asperges mon urine a une drôle d’odeur ? Pas d’inquiétude à avoir : les asperges peuvent parfois donner à l’urine une odeur d’œuf pourri car, en les digérant, votre corps fabrique une molécule proche du soufre. Le poisson ou certaines épices peuvent également modifier l’odeur de l’urine. Mais si vous n’avez pas consommé ces aliments et que vous avez l’impression que votre urine a une odeur sucrée, prenez rendez-vous avec votre médecin. Découvrez ici 12 recettes avec des asperges

3/5 - Dois-je appeler le médecin si mon urine est rosée ? A moins que vous n’ayez mangé des betteraves rouges ou de la rhubarbe (des aliments qui colorent les urines en rose), il vaut mieux appeler votre médecin rapidement car cette couleur rosée est peut-être due à la présence de sang dans vos urines. Le médecin vous prescrira les examens nécessaires car ce sang peut être le signe de calculs rénaux, d’un cancer de la vessie ou d’une hémorragie interne. Attention : si votre urine est trouble, il faut également faire une analyse d’urine car cela peut-être le signe d’une infection. Découvrez ici les 9 couleurs de votre urine

4/5 - Si je me retiens, est-ce que je risque l'infection urinaire ? Chez les femmes surtout, le fait de ne pas aller assez régulièrement aux toilettes peut provoquer une infection urinaire ou de la vessie. Moins on urine, plus les germes stagnent dans la vessie. Alors, filez aux toilettes dès que l’envie se fait sentir et au moins toutes les 3-4 heures. Ne vous retenez pas sous peine de concentrer les urines et de créer un milieu propice à la multiplication des bactéries. En moyenne, on doit aller aux toilettes entre 6 et 8 fois par jour. Mais si vous buvez beaucoup de café ou de thé (qui sont très diurétiques), ou que vous suivez un traitement médical pour l’hypertension il n’est pas étonnant d’y aller une dizaine de fois dans la journée. Découvrez ici 10 façons de soigner une infection urinaire

5/5 - Si j’ai mal quand j’urine, c’est forcément une infection urinaire ? Des brûlures au moment de la miction sont, certes, l’un des signes les plus évidents d’une infection urinaire. Mais la brûlure en urinant peut également être provoquée par une infection sexuellement transmissible, ou un calcul rénal qui s’est déplacé près de la vessie. Mais quelle que soit la cause, il faut toujours consulter votre médecin lorsque le fait d’aller aux toilettes est douloureux. Découvrez ici les régimes à éviter pour ne pas avoir de calculs rénaux