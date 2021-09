Le Ghana a débuté mardi le déploiement d'une nouvelle série de vaccinations contre la COVID-19 dans tout le pays, un nouveau pas vers son objectif de vacciner 20 millions de personnes d'ici la fin de l'année.

Selon le Service de sante du Ghana (Ghana Health Service, GHS), les personnes éligibles sont celles qui ont reçu une première injection de vaccin AstraZeneca entre le 10 et le 29 mars et qui attendent leur seconde dose.

Cette nouvelle campagne de vaccination fait suite à la réception de 249.600 doses de vaccins AstraZeneca du gouvernement britannique pour soutenir le programme de vaccination du pays visant à protéger la population contre la pandémie de COVID-19.

Le GHS a demandé à toutes les personnes éligibles de se présenter dans les centres de vaccination désignés à travers le pays pour leur seconde dose au cours des cinq prochains jours. En mars, le Ghana a commencé le déploiement des vaccins anti-COVID-19 avec des vaccins AstraZeneca administrés par lots.

"A ce jour, environ 850.000 personnes ont reçu au moins une dose d'AstraZeneca, dont un peu plus de la moitié a reçu la seconde dose" , a précisé le GHS, exhortant les Ghanéens à continuer de respecter les protocoles de sécurité relatifs à la pandémie, en particulier le port approprié de masques et le respect de la distanciation sociale pour empêcher une nouvelle propagation du virus.