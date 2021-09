Pour la première fois depuis début juillet, le taux d'incidence de la COVID-19 sur sept jours en Allemagne a baissé, passant de 75,8 cas pour 100.000 habitants lundi à 74,8 cas mardi, a indiqué l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

Depuis qu'il a atteint son niveau le plus bas (4,9 cas) il y a environ deux mois, le chiffre n'a cessé d'augmenter, l'Allemagne se préparant à la quatrième vague de la pandémie de coronavirus.

Il y a une semaine, le taux d'incidence était de 58,0, selon le RKI.

Le nombre d'infections quotidiennes est resté stable ces derniers jours.

Mardi, 5.750 nouveaux cas ont été enregistrés en une journée, soit seulement trois de plus qu'il y a sept jours, selon le RKI. Si le certificat de vaccination COVID-19 apporte déjà des avantages dans la vie sociale, il n'a jusqu'à présent joué pratiquement aucun rôle au travail. Cependant, une réglementation pourrait bientôt entrer en vigueur en Allemagne, qui permettrait aux employeurs de demander le statut vaccinal de leurs employés afin de protéger la main-d'œuvre.

"Si tout le monde est vacciné dans les espaces de bureaux décloisonnés, je peux gérer la situation différemment que si 50 % des employés ne sont pas vaccinés", a affirmé lundi le ministre de la Santé, Jens Spahn, à la télévision publique ARD.

Mardi, près de 50,3 millions de personnes en Allemagne étaient entièrement vaccinées, ce qui porte le taux de vaccination du pays à 60,5 %, selon le RKI.

Plus de 54 millions de personnes dans le pays ont reçu au moins une dose de vaccin.