Pas moins de 25.000 citoyens dans la wilaya de Tébessa, seront vaccinés, samedi prochain, contre la Covid- 19, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Les services locaux du secteur de la santé veillent en coordination avec plusieurs secteurs, pour prendre les dernières dispositions visant le succès du processus de vaccination élargi , décidé par les autorités supérieures du pays sous le slogan "Par la vaccination, la vie revient" dans le but d’ assurer une immunité collective et atténuer la propagation du virus, a déclaré a ce propos à l’APS le directeur local du secteur Said Belaid.

Il a souligné qu’un plan d'action basé sur l'exploitation de tous les moyens matériels dont des infrastructures et des équipements publics en plus de la mobilisation des personnels médical et paramédical, a été mis en place pour garantir le bon déroulement de cette campagne nationale de vaccination et l'implication de la société civile afin de sensibiliser les citoyens sur l'importance de la vaccination dans le but de stopper l'épidémie.

Environ 120 .000 citoyens ont été vaccinés depuis le commencement de l'opération le début du mois de février dernier, a fait savoir le même responsable , indiquant que l'opération se poursuit à travers les structures sanitaires et certain nombre de mosquées, dans les meilleures conditions.

D’autre part , le secteur de la santé s'est renforcé au cours de la seconde quinzaine du mois d'août en cours par quatre (4 ) nouveaux générateurs d'oxygène ayant été mis en service à travers certain grands hôpitaux, afin d'améliorer la capacité de prise en charge des malades de la Covid-19, a fait savoir la même source.

Ces générateurs d'oxygène, ont été affectés au bénéfice des hôpitaux de Tebessa, Cheria et Bir El Ater et Bakaria et installés par de jeunes spécialistes affiliés à l’incubateur des start-ups (Innoest Compagny) ", a-t-on précisé, ajoutant que l’acquisition de ces moyens, a été réalisée, grâce à des dons des bienfaiteurs, des hommes d'affaires et des investisseurs.