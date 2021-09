Une vaste campagne de vaccination anti-covid-19 a été lancée mardi dans la wilaya d'Illizi au profit du personnel de l'éducation, en prévision de la prochaine rentrée scolaire (2021-2022), a-t-on appris des responsables du secteur .

Sept (7) espaces ont été aménagés au niveau des unités de dépistage et de suivi (UDS) relevant des établissements scolaires dans les différentes communes de la wilaya pour mettre en œuvre cette action préventive, a déclaré à l'APS le directeur de l'Education, Abd Eddaim Abd Eddaim.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement et l'encadrement de cette compagne, y compris des équipes mobiles de vaccination, qui sillonneront les zones reculées, a-t-il ajouté .

Parallèlement, des actions de sensibilisation sont menées via les médias et les réseaux sociaux pour inciter les fonctionnaires du secteur de l'éducation à s'impliquer dans cette mesure préventive afin d'atteindre un taux de vaccination élevé au sein du personnel.

Et en prévision de la prochaine rentrée scolaire, les services du secteur du l'éducation ont lancés des opérations de stérilisation et de désinfection des structures éducatives à travers les différentes communes de la wilaya .