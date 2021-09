Près de 31.000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 au niveau de la wilaya de Nâama, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale de la santé et de la population.

L’opération de vaccination, qui connait une grande affluence de la part des citoyens, se déroule à travers plus de 30 centres, à l’instar des polycliniques, des salles de soins et des espaces relevant des administrations publiques.

Les établissements scolaires, les services de médecine du travail prenant en charge les travailleurs des différents secteurs, en plus d’équipes médicales mobiles ont été également mobilisés, a indiqué la même source.

La wilaya a réceptionné, mardi, une quantité importante de doses de vaccin, permettant d’accélérer la cadence de la seconde dose pour les bénéficiaires ayant été vaccinés une première fois, a-t-on précisé, ajoutant qu’un taux de 20% de la population de la wilaya ciblée par la vaccination a reçu la première dose du vaccin contre le virus.

Par ailleurs, la DSP a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour la réussite de l’opération nationale de vaccination, qui dém arrera samedi prochain et ce, en coordination avec de nombreux secteurs et des services de la wilaya, qui touchera, en particulier, les agglomérations enclavées et les zones d’ombre de la wilaya.

Elle a aussi pris toutes les dispositions pour garantir une bonne organisation de cette journée ouverte, programmée par le ministère de la santé pour le 11 septembre prochain à travers l’ensemble des wilayas du pays, afin de vacciner le plus grand nombre de citoyens.

La seconde moitié du mois d’août en cours à Nâama a vu une augmentation dans les indicateurs épidémiologiques, ainsi que dans les cas d’hospitalisation et d’occupation des lits, soit près de 70% au niveau des services Covid, notamment dans les établissements de santé de la ville d’Aïn Sefra, a-t-on fait savoir . La même direction a indiqué que les hôpitaux de la wilaya disposent, actuellement, de quantités suffisantes d’oxygène médical et sont alimentés régulièrement en cette matière vitale, en place du renforcement du secteur de la santé, avec l’entrée en service, dernièrement, d’un générateur d’oxygène et plus de 40 concentrateurs, acquis sur le budget de wilaya et par des bienfaiteurs.