Les travaux de réalisation du stade olympique d’Oran de 40.000 ont atteint un taux physique estimé à 96% en attendant de parachever quelques prestations avant sa réception finale, a-t-on appris mercredi de la direction locale des équipements publics (DEP).

Le stade, relevant d’un complexe composé d’autres infrastructures sportives en cours de réalisation, a déjà fait l’objet d’un essai technique à l’occasion de la rencontre amicale ayant opposé la sélection algérienne des joueurs locaux face à la sélection première du Libéria (5-1) le 17 juin passé.

Le stade est doté d’une pelouse hybride, classée en février dernier 5 étoiles par un laboratoire agréé par la Fédération internationale de football (FIFA).

Cette pelouse fait actuellement l’objet d’une opération de scalpage, "censée être effectuée au mois d’août de chaque année", selon par le premier responsable de la DEP, Fouad Aïssi.

Cette nouvelle enceinte footballistique qui vient renforcer le parc sportif dans la capitale de l’Ouest du pays, a la particularité de disposer dans un futur proche d’une gazonnière "la première dans les stades afri cains", s’est réjoui le même responsable.

D’autres structures relevant de ce stade sont en voie d’achèvement, tels que la salle de conférence, le centre de formation, le terrain réplique en gazon synthétique ainsi qu’un parking d’une capacité de 3.000 voitures, a ajouté M. Aïssi.

Doté également d’un système internet très moderne, le stade, non encore baptisé, va bientôt bénéficier d’un système de télésurveillance, a-t-il encore assuré.

Ce stade accueillera, entre autres, les cérémonies d’ouverture et de clôture de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue à Oran lors de l’été 2022, rappelle-t-on. Outre le stade football, le complexe sportif comporte aussi un stade d’athlétisme, dont les tribunes de 4.000 places sont achevées alors que sa pelouse en gazon naturel est en cours de réalisation, une salle omnisports (6.000 places) et un centre nautique de trois piscines, dont deux olympiques.

La totalité des équipements devraient être réceptionnées en décembre prochain, tout comme le village olympique, soit avant six mois du déroulement des JM programmés du 22 juin au 5 juillet 2022.