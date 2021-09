Toutes les conditions sont réunies pour garantir la réussite de la rencontre de football devant opposer la sélection algérienne à son homologue de Djibouti jeudi à 20h00 au stade Mustapha Tchaker, pour le compte de la première journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a affirmé le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida, Kamel Nasri.

Dans une déclaration à l'APS, M. Nasri a assuré que "toutes les conditions sont réunies pour garantir la réussite de la rencontre devant opposer l'équipe nationale à la sélection de Djibouti au stade Chahid Mustapha Tchaker".

Evoquant la pelouse du stade, suite aux images relayées par certaines parties sur les réseaux sociaux, le même responsable a rassuré que "son état n'est pas aussi catastrophique", relevant qu'elle s'est légèrement déteriorée du fait de l'humidité et des feux de forêts enregistrés récemment dans la wilaya où les températures avaient dépassé 48 degré Celsius.

"Le terrain sera prêt à 85% le jour de la rencontre et nous pourrons dire qu'il sera apte à abri ter normalement cette rencontre. La selection djiboutienne effectuera une séance d'entrainement ce mercredi", a-t-il dit. A ce propos, il a aussi tenu à rassurer le public que la maintenance du terrain avait été confiée à un entrepreneur spécialisé dans le domaine.

"En dépit des inquiétudes du public algérien, nous avons confiance en l'entrepreneur qui travaille sur place", a ajouté M. Nasri, soulignant qu'à partir du 15 septembre prochain, nous disposerons d'un terrain qui sera dans le même état que lors du match joué par l'équipe nationale, fin mars dernier".

Le wali de Blida a présidé une réunion avec les différents acteurs, à savoir la protection civile, la sûreté et la Fédération algérienne de football (FAF) pour faire le point sur les préparatifs nécessaires à la réussite de cette rencontre", a fait savoir M. Nasri, précisant que ces préparatifs "visent à éviter les sanctions financières qui peuvent être infligées en cas de dépassement du nombre autorisé (30 personnes) des accompagnateurs des deux équipes.

Les travaux d'aménagement du Complexe Mustapha Tchaker "vont bon train"

Par ailleurs, le directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS) a fait savoir que les travaux de rénovation et d'aménagement du Complexe sportif "Mustapha Tchaker" en vue de le mettre aux normes et exig ences de la Fédération internationale de Football (FIFA), "vont bon train".

Une enveloppe financière importante de 400 millions de DA a été débloquée pour cette grande opération qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d'Afrique des joueurs locaux (CHAN), prévue en Algérie en 2022, puis reportée à 2023.

A ce titre, le même responsable a souligné que le bureau d'études sélectionné à cet effet avait élaboré un cahier des charges pour couvrir le complexe sportif en charpentes métalliques et aménager les vestiaires, la tribune d'honneur et les tribunes réservés aux journalistes, en adéquation avec les normes de la FIFA.

Le cahier des charges inclut plusieurs lots, dont le premier est lié, selon M. Nasri, à la pose des sièges.

Cette opération a été entamée mi-août courant et connait un taux d'avancement très appréciable.

D'autre part, le deuxième lot a trait au marché d'acquisition d'un écran géant, lequel (marché) se trouve actuellement au niveau du comité des marchés publics de la wilaya.

Déposé cette semaine au niveau dudit comité, ce cahier des charges prévoit l'aménagement des sanitaires du stade selon les normes en vigueur, l'aménagement extérieur du complexe à travers la réalisation des passages et des tunnels réservés aux clubs sportifs menant vers l'entrée des vesti aires et l'embellissement de l'entrée du stade ainsi que l'aménagement des espaces verts.

Pour le DJS, cette opération est à même de promouvoir ce complexe au rang des stades mondiaux, en attendant le dégel de l'opération qui consiste à le doter des portes d'accès électroniques, lesquelles sont très importantes pour cette structure sportive qui a été choisie avec quatre stades à travers le pays, à savoir ceux du 5 juillet, Oran, Annaba et Constantine, pour abriter la compétition continentale (CHAN).