Le taux d'homicides contre les indigènes du Brésil est passé de 15 à 18,3 pour 100.000 habitants entre 2009 et 2019, soit une hausse de 22% par rapport aux dix précédentes années, selon l'Atlas de la violence, un rapport publié chaque année par le Forum brésilien de sécurité publique (FBSP).

Néanmoins, le taux général des homicides au Brésil a baissé de 20% en une décennie, passant de 27,2 à 21,7 pour 100.000 habitants, précise le rapport réalisé en collaboration avec l'Institut de recherche économique appliquée (Ipea), sur la base des données du ministère de la Santé. Le document, qui recueille pour la première fois des données sur la violence contre les peuples autochtones, révèle qu'un total de 2.074 autochtones ont été assassinés entre 2009 et 2019. Frederico Barbosa, chercheur à l'Ipea et l'un des responsables de l'étude, a déclaré à la presse que la recrudescence de la violence contre les Indiens est liée à la "progression des tensions" sur le territoire indigène et aux "difficultés liées à la délimitation de nouveaux territoires".

Rien qu'en 2019, 113 meurtres et 20 homicides involont aires ont été enregistrés, ce qui, ajouté aux autres cas de violence contre les peuples autochtones, a totalisé 277 cas en 2019, le double du chiffre enregistré en 2018. Le nombre de meurtres en 2019 représente une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. Dans ce contexte, la Cour suprême envisage de reprendre un procès cette semaine dans lequel elle doit se prononcer sur le droit "ancestral" à la terre défendu par les peuples autochtones.

Ces derniers craignent de perdre le soi-disant "droit originel" sur leurs terres ancestrales.

Cela pourrait rendre viable la commercialisation des terres pour l'agro-industrie et l'exploration minière, ce qui menace l'existence de groupes ethniques qui pourraient être expulsés de la région qu'ils occupent depuis la nuit des temps.