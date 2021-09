La 3éme session ordinaire du Comité technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et les mines de l’Union africaine (UA), se tiendra vendredi, avec la participation de ministres de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, en compagnie des ministres du Commerce

et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l'Energie. "Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part en compagnie de Messieurs, Kamel Rezig ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations et Ahmed Zeghdar Ministre de l'Industrie, vendredi 03 septembre 2021, au siège du ministère de l’Energie et des Mines, aux travaux de la réunion ministérielle de la 3éme session ordinaire du Comité technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et les mines, qui se tiendra par visioconférence", a précisé la même source. Organisée par l’Union Africaine, du 31 août au 3 septembre 2021, cette rencontre s’intitule "Approfondir l’intégration économique grâce à des chaines de valeur de produits inte rconnectés et compétitifs basés sur des produits de base locaux". A l’issue de cette réunion, les ministres adopteront le projet de Déclaration ministérielle de cette 3éme session ordinaire du Comité technique spécialisé sur le Commerce, l’Industrie et les Mines, a ajouté le communiqué.