"Big John", le plus grand tricératops connu, vieux de plus de 66 millions d'années et doté d'un squelette de 8 mètres de long, est exposé à Paris jusqu'au 20 octobre, avant une vente aux enchères prévue le lendemain.

Estimé entre 1,2 et 1,5 million d'euros, ce spécimen unique pour cette taille, complet à plus de 60% (75% pour le crâne), a été découvert en 2014 aux Etats-Unis, dans le Dakota du sud, par le géologue Walter W. Stein Bill.

La restauration du fossile a été réalisée à Trieste (en Italie).

L'animal préhistorique a vécu dans Laramidia, une île-continent disparue qui s'étendait de l'actuelle Alaska jusqu'au Mexique.

Sa mort dans une plaine inondable, probablement après un combat comme l'indique une lacération près du crâne, a permis la conservation du squelette dans la vase, un sédiment sans activité biologique.

Cette vente intervient alors que l'engouement pour les squelettes de dinosaures ne se dément pas.

Les prix atteignent des sommes record, au grand dam des musées et centres de recherches, souvent dans l'impossibilité de surenchérir.

En octobre, un rare squelette d'allos aure, l'un des plus anciens dinosaures, considéré comme le "grand-père" du redoutable T-Rex, a été adjugé à Paris à un peu plus de 3 millions d'euros alors que quelques semaines avant, à New York, un squelette de T-Rex de 67 millions d'années a été vendu 31,8 millions de dollars, pulvérisant ainsi les records pour un dinosaure.