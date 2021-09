Microsoft a fait savoir sur son site web qu’il procédera le 5 octobre prochain au lancement de son nouveau système d’exploitation Windows 11. Cette innovation vient presque dix années après la mise sur le marché de la version Windows 10 pour les PC. La possibilité est donnée aux usagers voulant rester sur cette version puisque Microsoft compte laisser cohabiter les deux systèmes jusqu’en 2025. L’ensemble des utilisateurs sont invités à effectuer la migration vers ce nouveau système d’exploitation dont le bon fonctionnement requiert « « un processeur double cœur 64 bits cadencé à 1 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage, un écran d’une définition de 1280 par 720 pixels, une carte graphique gérant DirectX 12 et des dispositifs de sécurité (module cryptographique TPM 1.2 et Secure Boot) », selon un papier du site français numerama.com reprise par le site d’information gratuit 20minutes.fr dans un article inséré le 1er septembre.

