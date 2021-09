La compagnie Google a repoussé le retour de 100 % de ses employés au travail dans ses locaux jusqu'en 2022, et ce, après une décision similaire, prise en 2020, qui avait fixé la date de leur retour au mois d’août dernier. La décision de la compagnie américaine a été prise dans un contexte de hausse des taux d’infection aux nouveaux variants du coronavirus dans le monde, marquant les prémices d’une quatrième vague épidémique, depuis le mois dernier.

Le géant américain a déclaré dans un communiqué, publié mardi soir, que ses employés peuvent continuer à travailler à distance jusqu'à l'année prochaine. Une décision similaire a d’ailleurs été prise par d'autres sociétés technologiques telles que Facebook et Amazon.

Le communiqué cite les propos du PDG de Google, Sundar Pichai, qui a déclaré que les employés de l'entreprise à travers le monde, ne seront pas tenus de retourner dans leurs bureaux avant le 10 janvier 2022, au plus tôt.

Pichai a déclaré qu'après le 10 janvier prochain, "nous permettrons aux pays et aux sites de prendre des décisions concernant le moment pour mettre fin au travail à domicile en fon ction des conditions locales, qui varient considérablement d'un pays à l'autre".

Et d’ajouter : "les employés recevront un préavis de 30 jours, avant de leur demander de revenir au travail depuis leurs bureaux".