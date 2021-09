Le Premier ministre irakien Moustafa Al-Kadhimi a confirmé mardi que tous les préparatifs étaient en cours pour la tenue des élections parlementaires prévues le 10 octobre.

"Il ne reste que quelques semaines avant les élections, et tout est prêt pour la tenue du processus électoral anticipé", peut-on lire dans un communiqué du bureau des médias de M. Al-Kadhimi diffusé lors de la réunion hebdomadaire du cabinet. M. Al-Kadhimi a déclaré attendre avec impatience une participation large et active et a appelé les citoyens à se mobiliser, soulignant que la faible participation des électeurs aux élections précédentes a entraîné de nombreux problèmes dans le processus politique du pays.

Il a indiqué que la récente décision prise par le religieux chiite Moqtada al-Sadr de revenir sur sa décision précédente de boycotter les élections parlementaires est une étape positive pour les élections.

M. Al-Kadhimi a également appelé tous les autres partis qui ont boycotté les élections à changer d'avis.

La semaine dernière, M. Al-Sadr a décidé de retourner aux élections, revenant sur sa décision de juillet d e se retirer des élections, qu'il avait critiquées à l'époque parce qu'elles étaient entachées de "corruption rampante et de concurrence déloyale entre les partis politiques".

L'Irak doit organiser des élections anticipées le 10 octobre 2021 en réponse aux manifestations antigouvernementales contre la corruption et le manque de services publics.

Les précédentes élections parlementaires en Irak ont eu lieu le 12 mai 2018, et les prochaines élections étaient initialement prévues pour 2022.