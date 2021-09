Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé mardi à mettre fin au racisme à l'occasion de la toute première Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, qui tombe le 31 août de chaque année. "Cette journée est une célébration des énormes contributions des personnes d'ascendance africaine à tous les domaines de l'activité humaine.

C'est une reconnaissance attendue depuis longtemps des injustices profondes et de la discrimination systémique que les personnes d'ascendance africaine ont endurées pendant des siècles et auxquelles elles continuent d'être confrontées aujourd'hui.

Et c'est un appel urgent à l'action pour que chacun, partout, s'engage à éradiquer le mal du racisme", a-t-il déclaré dans un message. "Vingt ans après la Déclaration et le Programme d'action de Durban, et à plus de la moitié de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, nous vivons un élan sans précédent pour mettre fin au fléau mondial du racisme.

Nous ne devons pas gaspiller cette opportunité", a souligné M. Guterr es.

Selon le chef de l'ONU, reconnaître l'héritage enraciné de l'esclavage, réparer les torts de l'histoire et briser le mensonge maléfique de la suprématie exigent de la persévérance et des actions chaque jour, à tous les niveaux, dans toutes les sociétés.

"Ensemble, engageons-nous à faire notre part et à faire avancer la promesse d'égalité, de justice et de dignité pour tous", a-t-il conclu.