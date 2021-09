La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Burkina Faso a plaidé devant le chef gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré, pour une large consultation autour de la révision du code électoral, ont rapporté mercredi des médias.

"Nous sommes une institution chargée principalement de l’organisation démocratique des différentes opérations électorales.

Pour cela, nous avons besoin de soutien sur le plan financier, budgétaire et logistique", a indiqué le président de la CENI, Elysée Ouédraogo.

Aussi, le premier responsable de la CENI a expliqué que sa structure attend l’aboutissement des différentes consultations relatives à la révision du Code électoral.

Il a, de ce fait, exhorté l’Exécutif mais aussi le Parlement à œuvrer davantage dans la dynamique d’offrir à la CENI un cadre juridique à même de faciliter et de rendre plus crédibles les opérations de vote au Burkina Faso.

Cette crédibilité, selon lui, passe a priori par une large consultation avant toute modification de l’actuel Code électoral.

L’institution en charge de l’organisation d es élections au Burkina Faso poursuit sa tournée de présentation des membres de sa nouvelle équipe.

Le mardi 31 août 2021, M.

Ouédraogo, ainsi que l’ensemble des nouveaux commissaires se sont entretenus avec le chef du gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré.

Selon le président de la Commission l’entretien a permis de présenter le bureau permanent de la CENI au Premier ministre et dans le même élan, solliciter l’accompagnement du gouvernement en vue de réussir au mieux les missions assignées à son institution.