Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a estimé mardi à Alger que le succès des élections libyennes, prévues en décembre, "créera un climat favorable" à la réussite du Sommet arabe.

Animant une conférence de presse avec son homologue libyenne, Najla El Manqoush, au terme de la réunion des pays voisins de la Libye, tenue à Alger, M. Lamamra a précisé que "le succès des élections libyennes, prévues avant la fin de l'année, créera un climat favorable à la réussite du Sommet arabe".

Pour le chef de la diplomatie algérienne, "si le défi est relevé et qu'un retour à la normale est possible en Libye avec sa participation au Sommet arabe et à l'action arabe commune, la solidarité entre les peuples arabes concourra à la réussite du Sommet arabe". La réussite du sommet est également tributaire d'autres éléments, a poursuivi M. Lamamra, évoquant "les concertations en cours dans le cadre de l'action arabe commune au service de la cause palestinienne". Après avoir insisté sur "l'attachement à l'initiative arabe de paix" , le ministre des Affaires étrangères a affirmé que "la solidarité avec le peuple palestinien est le ciment de la solidarité entre les pays du monde arabe et de l'action arabe commune".

"Le Sommet arabe devrait se tenir à la date prévue", a dit M. Lamamra. "L'Algérie est prête à l'abriter et des efforts sont en cours pour en assurer le succès", a-t-il ajouté.