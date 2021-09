L’opération de vaccination des sportifs, toutes disciplines confondues, a commencé

à Mascara où la direction locale de la jeunesse et des sports a mis en place un espace spacieux pour assurer sa réussite, a-t-on appris mardi de cette instance.

Les basketteurs et les handballeurs des clubs locaux de différentes divisions ont été les premiers à recevoir, lundi, leur première dose de vaccin.

Ils se sont rendus en "bon nombre" vers la salle omnisports Sidi-Saïd, a précisé la même source.

Pour leur part, les nageurs et les gymnastes locaux sont invités, mardi, à recevoir, eux aussi, leur première dose, en attendant de faire de même avec les athlètes des autres disciplines, souligne-t-on encore.

Le ministère de la jeunesse et des sports a invité les sportifs, il y a quelques temps, à se faire vacciner en vue de la reprise des activités dès la saison 2021-2022. Le vaccin contre la covid-19 est devenu une condition à remplir par les athlètes pour renouer avec la compétition, rappelle-t-on.