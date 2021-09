Le secteur de l’éducation de la wilaya de Tiaret a réceptionné dans les délais impartis tous les nouveaux établissements scolaires dont l’ouverture est prévue pour la prochaine rentrée, a indiqué, mardi, le wali de Tiaret.

Lors d’une visite de l’une des structures réceptionnées, un CEM à la cité Zmala au chef-lieu de la wilaya, M. Mohamed Amine Dramechi a déclaré que "la prochaine rentrée scolaire sera aisée, au vu des structures réceptionnées, en attendant la réception du reste des projets avant la fin de l’année en cours".

Il a révélé que "l’équipement des établissements des cycles secondaire et moyen sera effectué par la direction de l’éducation, qui a reçu le feu vert à compter de ce mardi".

Les établissements réceptionnés, qui seront ouverts dès la prochaine rentrée scolaire, comprennent quatre lycées, un CEM, un groupe scolaire, en attendant la réception de trois lycées, un CEM et deux groupes scolaires, vers la fin de l’année en cours, a fait savoir le même responsable. La même source a précisé qu’ "une enveloppe de 20 millions DA a été allouée pour l’équipement de 18 cantines scolair es, avec la nécessité de lancer la restauration scolaire en offrant aux élèves des plats chauds dès le premier jour de la rentrée".

M. Dramechi a souligné que le secteur de l’éducation a été renforcé par 30 bus de transport scolaire, s’ajoutant aux 65 bus dont la wilaya a bénéficié, l’année dernière.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de vacciner le plus grand nombre de professeurs et de travailleurs du secteur de l’éducation dans le cadre de la prévention contre la pandémie du virus corona .

L’opération sera généralisée aux secteurs de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, a-t-on conclu.