La Direction de distribution de l'électricité et du gaz de Gué de Constantine (Alger) procède, en coordination avec les autorités locales au raccordement des nouveaux établissements éducatifs au réseau de gaz et d'électricité, en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2021-2022, a indiqué, mardi, un communiqué de la Direction.

Ces projets ont été réalisés à la faveur "d'un accompagnement des entrepreneurs immobiliers sur la base d'un engagement à payer les frais de raccordement et de mise ne service de ces établissements scolaires, en prévision de la prochaine rentrée scolaire", a indiqué la même source, précisant que l'état d'avancement de ces projets est suivi au quotidien par l'ingénieur travaux et le chef de travaux à travers des sorties d'inspection". Il s'agit de six établissements éducatifs, deux écoles primaires au niveau de la cité 500 logements à Barraki et cité 540 logements à Bir Touta et 3 CEM, le premier à la cité AADL 1500+1500 logements, cité Megnouche à Oued el Kerma, le deuxième à Gué de Constantine et le troisième à Meridja Saoula, outre un ly cée d'une capacité de 1000 sièges pédagogiques sis à la cité 3140 logements publics locatifs (LPL) dans la commune de Bab Hassan, ajoute le communiqué.

La direction met le numéro 3303 à la disposition de ses clients 24h/24h pour prendre en charge leurs préoccupations.