Les travaux d'extension de la station de traitement des eaux du barrage Koudiet Lemdouar dans la commune de Timgad, wilaya de Batna ont été lancés à travers la réalisation d'une deuxième station dotée d’un système dit "classique", a-t-on appris mardi auprès de la direction locale des ressources en eau. La capacité de traitement d’eau de la nouvelle station s'élève à 50 000 m3/ jour, et contribuera à augmenter les quotas journaliers d'eau potable pour toutes les communes alimentées en cette substance vitale, à partir du barrage Koudiet Lemdouar à travers ses quatre (4) couloirs, a précisé la même source.

Aussi, ce projet centralisé est venu soutenir la quantité d'eau traitée depuis l'ancienne station de traitement du barrage, d'une capacité de 113 000 m3/ jour, a-t-on encore détaillé.

Le barrage Koudiet Lemdouar avait bénéficié d'une station mobile monobloc, affectée depuis la wilaya d'Oum El Bouaghi et est actuellement partiellement exploitée, avec une capacité de traitement d'eau de 50 000 m3/ jour.

Le couloir n 1 du barrage Koudiet Lemdouar, entré en service en 2007, alimente en eau potable les villes de Tazoult, Batna, Ain Touta et Barika alors que le couloir n 2 est dirigé vers la wilaya de Khenchela, et le troisième couloir alimente les communes d'Ichemoul et Arris. Quant au quatrième couloir, il alimente en eau potable les villes de Chemora, Ouyoun El Assafir, Timgad et Oued Taga tandis que des travaux sont en cours pour approvisionner les communes de Thniet El Abed, Chir, Menaa et Tigherghar en cette substance vitale, a-t-on fait savoir, la expliquant que le taux d'avancement des travaux de ce couloir à atteint actuellement 85%. Dans le même contexte, l’alimentation en eau potable s’est renforcée dans la commune de Seggana, au cours de l'été 2021, depuis le couloir n 1 du barrage avec un volume d'eau estimé à 500 m3 par jour pour répondre à une des préoccupations de la population.

Il est à noter que le barrage de Koudiet Lemdouar à Timgad a une capacité théorique de stockage d'eau de 74 millions m3, et avait bénéficié, depuis des années d'un couloir vert, pour alimenter la wilaya de Batna en eau potable dans le cadre du système de grands transferts d’eau depuis le barrage de Beni Haroun dans la wilaya de Mila.