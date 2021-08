Le Bureau du Conseil de la Nation a salué lundi, lors de sa réunion, la feuille de route adoptée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue d'asseoir les fondements de la nouvelle République et de parachever, ainsi, l'édification de l'Etat et des institutions constitutionnelles, appelant tout un chacun à davantage de souplesse politique et de civisme pour une participation active à la construction d'un avenir démocratique, indique un communiqué de la Chambre haute.

"Suite à la convocation du corps électoral, en prévision des élections locales anticipées prévues le 27 novembre prochain, le Bureau du Conseil de la Nation salue la feuille de route adoptée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue d'asseoir les fondements de la nouvelle République et de parachever, ainsi, l'édification de l'Etat et des institutions constitutionnelles, appelant, à cette occasion, les différents acteurs nationaux à faire "preuve de souplesse politique et de civisme pour une participation active à la construction d'un avenir démocratique...

face aux défis actuels, aux répercussions de la pandémie Covid-19 et à l'acharnement des ennemis et de leurs relais", précise la même source.

Le Bureau a également incité le peuple algérien à "davantage de vigilance pour faire face aux fielleux et aux traitres, en réaffirmant, comme à chaque fois, son adhésion autour des institutions de l'Etat", en témoigne le formidable élan de solidarité, officiel et populaire, affiché récemment lors des opérations d'extinction des feux de forêts qui se sont déroulées dans une ambiance empreinte de fraternité et d'entraide", louant dans le même sens, la célérité observée dans la prise en charge par l'Etat des sinistrés, en application des orientations du président de la République".

Au plan international, et après avoir souligné que la diplomatie algérienne a retrouvé, sous la direction du président de la République, son éclat et son rôle pionnier dans la région et l'ensemble du continent africain, le bureau du Conseil a condamné "tout comportement hostile et infâme envers l'Algérie et l'unité de son peuple et son territoire, dont le dernier a été celui du pays voisin de l'ouest, soutenu par des entités usurpatrices qui lui assurent protection et des relations et des organisations terroristes auxquelles il assure accueil et financement, devenues pour lui ses porte-voix, sous le couvert de la démocratie et en raison d'une mauvaise interprétation du principe des Droits de l'Homme".

Examen des préparatifs de l'ouverture de la session parlementaire

Présidée par Salah Goudjil, président du Conseil et élargie aux présidents des groupes parlementaires et au contrôleur financier, la réunion a été consacrée à l'examen des préparatifs de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation pour l'année (2021-2022 ), prévue jeudi prochain, conformément aux dispositions de la constitution, ainsi qu'à la réunion des bureaux des deux chambres du Parlement et du représentant du gouvernement pour fixer le calendrier des travaux de la prochaine session parlementaire, notamment le débat du plan d'action du gouvernement et du reste des projets de loi inscrits lors de cette session.

Dans ce cadre, le bureau a renouvelé sa "pleine adhésion" au travail et à la complémentarité institutionnelle lors de l'examen et du débat du plan d'action du gouvernement et des projets de loi au cours de cette session.

Au début de la réunion, le président du Conseil de la nation et l'assistance se sont inclinés à la mémoire des martyrs, civils et militaires, des feux de forêts ayant ravagé le pays récemment.