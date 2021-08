La consolidation de l'Etat de Droit et de la gouvernance rénovée ainsi que le développement humain et la politique sociale soutenue étaient au centre des principaux axes de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue lundi et consacrée à la présentation du Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République au titre de ses 54 engagements.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, les travaux de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres ont débuté par un exposé du Premier ministre sur le Plan d'action du Gouvernement visant la mise en œuvre du programme du président de la République au titre de ses 54 engagements, lequel repose sur cinq axes suivant une approche participative, puis l'approbation de ce plan avant sa présentation à la prochaine session du Parlement.

Le premier axe examiné durant la réunion porte sur la consolidation de l'Etat de Droit et de la gouvernance rénovée qui passe par "la modernisation de la Justice et le renforcement de son indépendance et des principes qu'elle garantit conformément aux dispositions de la Constitution", ainsi que "l'instauration de la gouvernance rénovée pour une meilleure performance et davantage de transparence et le parachèvement du processus de moralisation de la vie publique et de lutte contre la corruption".

La concrétisation de cet axe repose également sur "la réforme de l'organisation de l'Administration publique et la révision des modalités de sa gestion dans le cadre de transition numérique" et "la consécration, le renforcement et la protection des fondements de l'identité nationale et de la Mémoire", selon la même source.

Quant au volet "Développement humain et politique sociale soutenue", la même source a relevé que cet objectif est axé sur "le développement du système de santé, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la garantie de la qualité de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et leur adaptation aux exigences du marché de l'emploi", et "l'augmentation et le soutien du pouvoir d'achat, l'amélioration de la prise en charge des catégories les plus vulnérables et la protection des personnes aux besoins spécifiques".

Ce volet prévoit également "la création de pôles d'excellence et d'incubateurs au sein des universités pour encourager la recherche scientifique" ainsi que "la préservatio n du patrimoine culturel et activation de son rôle".

Durant la réunion, le président de la République a mis en avant l'importance de ce plan dans "la concrétisation de ses engagements devant le peuple algérien".

Après présentation du projet de loi organique relatif à l'information et à l'audiovisuel, le président de la République a ordonné l'implication des deux chambres du Parlement pour "enrichir le débat autour de ces deux textes fondamentaux liés directement à un projet conciliant décision démocratique et préservation de la sécurité nationale du pays".