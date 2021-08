Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé la cérémonie de clôture du Concours militaire international cynotechnique "Ami Fidèle 2021", lundi au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires "Chahid Messaoud Boudjriou" à Ben Aknoun (Alger), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

La cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence du Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, des membres du gouvernement, aux côtés du vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomine et des représentants de corps diplomatiques accrédités en Algérie ainsi que d'officiers généraux du ministre de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire.

A l'entame de la cérémonie de clôture, le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, et vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomine, ont procédé à la plantation de l'arbre de l'amitié mettant en valeur le rôle du sport dans la promotion et le développement des liens de coopération militaire entre les armées, avant de distribuer les coupes et médailles aux lauréats dans les diverses spécialités disputées lors de cette compétition internationale.

Lors de son allocution prononcée pour la circonstance, le général de Corps d'Armée a souhaité la bienvenue au vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomine, réitérant sa conviction que les résultats positifs obtenus constitueront une pierre qui s'ajoutera à l'édifice de la coopération militaire dans tous les domaines.

Le général de Corps d'Armée a, par la suite, présenté ses félicitations aux lauréats, en les exhortant à préserver sur cette voie, afin de réaliser davantage de succès et être à la hauteur des attentes de leurs armées.

Il les a également fait porteurs d'un message d'amitié et de respect, de la part de l'ensemble des personnels de l'ANP, à leurs homologues au sein des armées amies, avant d'annoncer la clôture officielle de cette manifestation sportive internationale.

Cette compétition qui a débuté le 22 août, a enregistré la participation de quatre sélections militaires, à savoir, celle de la Fédération de Russie, de la Biélorussie, de l'Ouzbékistan et le Vietnam, ainsi que l'équipe nationale militaire algérienne.

Les participants ont concouru dans quatre disciplines : le biathlon (course et tirs avec fusil), l'exercice de tir avec le pistolet mitrailleur kalachnikov, la course de haies et un exercice de protection et de sécurité.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par un défilé présenté par les équipes sportives militaires participantes, suivi de diverses exhibitions des troupes de la Garde Républicaine.