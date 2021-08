Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye et les représentants des organisations panafricaine et arabe ont visité mardi la Grande mosquée d'Alger, accompagnés du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra.

La délégation comprend les chefs de la diplomatie soudanaise, Mariam Sadek al-Mahdi, tunisienne, Othman Jerandi, Tchadienne Chérif Mahamat Zene, égyptienne Sameh Choukri, et congolaise Jean-Claude Gakosso, ainsi que et le SG de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit, le Commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye.

Les MAE et les représentants de la Ligue arabe et de l'UA qui prennent part depuis hier à Alger à une importante réunion sur la Libye dans le cadre du mécanisme des pays du voisinage, ont été reçus à leur arrivée à la Grande mosquée d'Alger par le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Tarek Belaribi.

Au cours de leur visite à ce monument architectural, les diplomates ont sillonné ses différents espaces, notamment le grand minaret, considéré comme le plus haut au monde, sous les explications de ses responsables. Djamaa el Djazaïr ou Grande mosquée d'Alger, situé dans la commune d'El Mohammadia est considéré comme étant la plus grande mosquée en Afrique et la troisième au monde après celles de la Mecque (Masdjid Al Haram), et Médine (Masdjid al Nabawi).