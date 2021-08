Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a lancé, lundi à Alger, une campagne de vaccination anti-Covid-19 au profit du personnel pédagogique et éducatif des établissements d’éducation et d'enseignement spécialisés pour les enfants handicapés relevant du secteur, en prévision de la prochaine année scolaire.

Présidant en compagnie du Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, le lancement de la vaccination à destination du personnel pédagogique du Secteur de la Solidarité Nationale depuis le siège de l'Ecole des jeunes sourds de Rouiba, la ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé que l’opération sera généralisée au niveau des établissements d’éducation et d'enseignement spécialisés pour les enfants handicapés relevant du secteur, et concernera 5.671 spécialistes, enseignants pédagogiques et encadreurs pédagogiques qui prennent en charge les enfants aux besoins spécifiques dans ces établissements.

Il s’agit, a-t-elle dit, du personnel pédagogique pluridisciplinaire, dont des éducateurs spécialisés, des enseignants de l'éducation spécialisée, des assistants sociaux, des psychologues cliniciens et des orthophonistes, soulignant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la poursuite des opérations de vaccination lancées par le ministère au profit des travailleurs du secteur afin de contribuer à la protection contre la pandémie de Coronavirus.

A cette occasion, Mme Krikou a rappelé les programmes pris dans le cadre de l'attention particulière accordée par l'Etat à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques afin de renforcer leur protection et d'assurer leur promotion.

Pour sa part, M. Benbouzid a indiqué qu'avec la prochaine rentrée sociale, les campagnes de vaccination seront intensifiées au niveau national, en coordination avec les walis et toutes les parties prenantes à cette opération, soulignant que l'objectif est de vacciner le plus grand nombre possible de citoyens pour les protéger de la pandémie avant la fin de l'année.