Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a appelé, lundi à Alger, les imams détachés à la Grande Mosquée de Paris à "contrer la campagne féroce ciblant l’Algérie en œuvrant à la moralisation de la vie publique".

Présidant, à Dar El Imam, le lancement de la conférence d’encadrement des imams détachés à la Grande Mosquée de Paris (France), M. Belmehdi a précisé que "l’Algérie est ciblée par une campagne féroce".

"Vous pouvez jouer un rôle positif en faveur de l’Algérie, promouvoir les valeurs de nationalisme et de modération et œuvrer à la moralisation de la vie publique", a-t-il lancé à l’adresse des imams détachés. Le ministre a mis en exergue le "grand rôle" qui revient à l'imam en ce sens.

"Ne sous-estimez pas vos efforts. Si vous apprenez à une personne à prier, à aimer la patrie ou à mémoriser un seul verset, vous aurez alors accompli beaucoup", a-t-il dit.

"Nous suivrons vos efforts. Les enfants de l’Algérie ont toujours su relever les défis", a-t-il poursuivi. Concernant la conférence d’encadrement, le ministre a annoncé le détanchement d’un premier groupe composé de trente-six (36) imams et d’une (1) mourchida religieuse répartis à travers la Mosquée de Paris et nos autres mosquées en France en attendant qu’un deuxième groupe comprenant dix-neuf (19) imams et une (1) mourchida religieuse les rejoigne jeudi pour encadrer les affaires religieuses de la communauté algérienne à l'étranger et de tous les fidèles.

M. Belmehdi a, à cette occasion, souligné que la Grande Mosquée de Paris est "une institution islamique de premier plan en Occident, porteuse d’un message modéré", mettant en avant "l'intérêt majeur que le président de la République attache à la communauté algérienne à l'étranger, y compris à son encadrement religieux".