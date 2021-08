La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d’Oran a ouvert deux points de vaccination contre la Covid-19 dédiés aux sportifs de la région en vue de l’exercice à venir 2021-2022, a appris, mardi, l’APS, du premier responsable de cette structure.

Il s’agit du Palais des sports "Hammou-Boutelilis" ainsi que de l’Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports (ex-CREPS) à Aïn El Turck, a précisé Yacine Siefi, soulignant avoir mobilisé 14 membres du corps médical relevant de la DJS pour assurer cette opération.

Le DJS d’Oran a lancé pour l’occasion un appel en direction des présidents des clubs et des ligues de différentes disciplines pour faciliter la tâche des organisateurs en assurant une bonne coordination. "Les présidents des clubs et des Ligues de wilaya sont invités à exprimer leurs besoins pour permettre à notre corps médical de s’approvisionner en vaccins auprès des services compétents d’une manière organisée et éviter par là-même de gaspiller ce produit précieux", a insisté M. Siefi.

Il a, en outre, reconnu qu’en raison du gel de la quasi-t otalité des activités sportives depuis une année et demie, les responsables des clubs ont perdu contact avec plusieurs de leurs sportifs, rendant l’opération de leur vaccination délicate. Le même responsable a assuré au passage que les deux points de vaccination retenus "sont spacieux et pourvus de toutes les conditions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’opération et ce, dans le respect total des gestes barrières pour prévenir la propagation de la Covid-19".

Le ministère de la jeunesse et des sports a invité les sportifs, il y a quelques temps, à se faire vacciner en vue de la reprise des activités dès la saison 2021-2022.

Le vaccin contre la Covid-19 est même devenu une condition à remplir par les athlètes pour renouer avec la compétition, rappelle-t-on.

La DJS d’Oran avait déjà initié une opération de vaccination dédiée à l’ensemble des citoyens au niveau du Palais des Sports "Hammou-Boutelilis", il y a quelques semaines.

Cette opération a permis à quelque 1.200 personnes de recevoir leur dose, a fait savoir M. Siefi.