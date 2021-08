Le président par dérogation de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medaouar, a appelé mardi à Alger à l'organisation d’une assemblée générale extraordinaire (AGEx) consacrée à la mise en conformité des statuts avant de passer à une assemblée générale élective (AGE).

" Je suis mandaté par l'ancien et l'actuel bureau fédéral pour gérer les affaires de la ligue de football professionnel à l’instar de toutes les ligues de football.

La saison 2020-2021 est clôturée et c’est le moment opportun pour organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour la mise en conformité des statuts avant de passer à l’organisation d’une assemblée élective.", a déclaré Medaouar lors d'ne conférence de presse animée au Centre international de conférences (CIC), consacrée à la présentation du bilan de la LFP pour la saison 2020-2021. Le président de la LFP a appelé la Fédération algérienne de football (FAF) à convoquer une assemblée générale extraordinaire, consacrée aux changements des statuts, conformément aux règlements en vigueur, une " nécessité pour ret rouver la légitimité et cela dans les plus brefs délais." a t-il dit.

" Le président de la FAF peut demander la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et une fois cette AGEx est organisée, les statuts adoptés, l’assemblée générale élective pourra se tenir et sera dirigée exclusivement par la commission électorale conformément aux statuts des ligues.", a-t-il précisé.

"La date de la tenue de l'AGEx a été programmée pour le 6 septembre et l'élective fixée au 21 septembre, mais ces deux dates ne sont plus d'actualité.", a ajouté le président de la LFP.

Revenant sur la saison 2020-2021 qui a pris fin le 24 août avec la consécration du CR Belouizdad champion d’Algérie, Medaouar s'est dit " très satisfait" du déroulement de la Ligue 1 en dépit de toutes les difficultés liées à la pandémie de Covid-19. "Suite aux restrictions imposées par les autorités sanitaires du pays, le championnat a démarré le 27 novembre et a été clôturé le 24 août avec le déroulement de 380 rencontres en espace de 8 mois et 27 jours, ce qui est très correcte pour une ligue 1 de 38 journées.", a-t-il estimé. Parlant des droits TV détenus par la télévision publique algérienne pour la diffusion des rencontres de la Ligue 1, le même responsable a annoncé que depuis trois ans, aucun centime n’a été reçu par la Ligue de football professionnel.".

"Nous sommes des partenaires avec l’entreprise publique de télévision, mais c’est toujours bien de rappeler qu’aucun centime n’a été reçu par la LFP.

Nous avons donné des avances aux clubs, estimées à près de 70 milliards de centimes durant les dix dernières années, en plus de la décision de l'ex bureau fédéral de débloquer deux milliards de centimes comme avance pour chaque club.", a conclu Medaouar.