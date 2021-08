La brigade économique et financière des services de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Constantine a arrêté un suspect pour collecte d’insuline auprès des bienfaiteurs afin de la revendre en utilisant des vignettes falsifiées, a-t-on appris, lundi, auprès de la cellule d’information et de communication de ce corps de sécurité.

La même source a précisé que l’enquête dans cette affaire a été ouverte suite à des informations parvenues à la brigade économique et financière relevant que des individus collectent des médicaments pour le traitement de diabète (insuline) dans le cadre d’actions caritatives et les revendent.

L’intensification des recherches et l’ enquête ont permis d’identifier un suspect, âgé de 31 ans, arrêté par la suite, a-t-on précisé, détaillant que la perquisition du domicile du mis en cause s’est soldée par la saisie d’une quantité importante d’insuline et d’autres médicaments, dans 550 boîtes de différents médicaments, 41 unités de bandelettes de tests glycémie et 682 boîtes de stylos à insuline plus 782 vignettes de médicaments et une calculatrice L'enquête a mené à une saisie totale de 1.273 boîtes d'insuline et de divers autres médicaments dont la valeur est estimée à prés de 7,5 millions de dinars.

L’analyse préliminaire d’ échantillons de cette saisie par la direction locale de la santé, a révélé que certains médicaments devaient être conservés dans une chaîne de froid ininterrompue depuis leur production jusqu’à leur commercialisation, ce qui n'a pas été respecté et met en danger la santé de leurs utilisateurs.

Après le parachèvement des procédures du dossier pénal à l'encontre de l’accusé, le mis en cause a été présenté devant le parquet dans l'affaire d’ "exercice d’une activité réglementée de production et de distribution de produits pharmaceutiques (médicaments) par des personnes non agréées par les autorités compétentes, fraude et escroquerie dans la vente de produits pharmaceutiques avec vignettes falsifiées.