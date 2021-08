Quarante-trois (43) personnes ont trouvé la mort et 1612 autres ont été blessées dans 1233 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, durant la période du 22 au 28 août en cours, indique mardi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Alger avec 04 décès et 101 personnes blessées, précise la même source. Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 349 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette, respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation physique, note le communiqué.

Les mêmes unités ont effectué également 359 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, souligne la même source.

En outre, les secours de la Protection civile sont intervenus, durant cette période pour l’extinction de 1411 incendies dont 144 à Alger, souligne le même communiqué.