Les préoccupations concernant les risques de cybersécurité en Allemagne sont restées à un niveau élevé, selon le "Rapport sur la cybersécurité 2021" publié mardi par la société d'audit Deloitte et l'institut allemand d'études de marché Allensbach. La fraude aux données en ligne est la préoccupation la plus courante, 77 % des personnes interrogées la citant.

Le rapport a interrogé environ 500 chefs d'entreprise allemands et des membres du parlement fédéral du pays, des parlements régionaux ainsi que du Parlement européen.

La crainte des virus et des logiciels malveillants ainsi que des "fake news" arrivent en deuxième et troisième position, avec respectivement 76 % et 75 % des personnes interrogées qui citent ces risques.

Une grande majorité a indiqué que les technologies clés pour la cybersécurité devraient être promues.

Les fausses nouvelles sont considérées comme un "danger considérable" pour les élections fédérales du mois prochain.

En raison de la pandémie de COVID-19, il y aurait un déplacement de la campagne électorale vers l'internet, et le risque de manipulation numériq ue des élections pourrait jouer un rôle particulièrement important.

Malgré les risques liés aux réseaux sociaux, près de la moitié des hommes et femmes politiques interrogés ont déjà été victimes de discours haineux en ligne.

Néanmoins, 60 % des responsables politiques et 58 % des chefs d'entreprise ont déclaré que les opportunités des réseaux sociaux l'emportaient sur les risques.